Аризона подала в суд на администрацию Байдена из-за обязательной вакцинации

Аризона стала первым штатом в США, подавшим иск против чрезвычайных полномочий президента Джо Байдена по ковид-вакцинации, направленных на принуждение к прививкам большинства работающих американцев. Генеральный прокурор штата Марк Брнович подал иск на 15 страницах, сообщает Freedom News.

Напомним, Байден ввел правила для федеральных чиновников и работников крупных компаний, а также для медицинского персонала. Речь идет об обязательной вакцинации, которая может охватить около 100 млн американцев – почти две трети всех работающих граждан страны. Новые правила требуют вакцинировать сотрудников всех предприятий, штат которых превышает 100 человек.

"Федеральное правительство не может заставлять людей вакцинироваться. Администрация Байдена в очередной раз попирает наши законы и прецеденты, чтобы продвигать свою радикальную повестку дня. Я подал первый в стране иск против этих неконституционных мандатов", - написал в "Твиттере" генпрокурор штата.

В иске указано, что налицо дискриминация американцев: иностранцев не заставляют вакцинироваться, а около 100 млн граждан США будут обязаны это сделать.

Прокурор отметил, что этот шаг Байдена является одним из крупнейших посягательств на индивидуальные свободы граждан.

"Согласно нашей Конституции, президент не является королем, который может осуществлять такого рода необузданную власть в одностороннем порядке. И даже Георгу III и в голову бы не пришло, что он может проводить такую радикальную политику одним только королевским указом", - говорится в иске.

Ранее власти нескольких штатов отказались выполнять указ Байдена и пообещали противостоять ему. Среди них губернаторы Техаса, Индианы, Джорджии, Южной Каролины, Монтаны, Аризоны, Южной Дакоты и Теннесси.

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон уже заявил, что Техас скоро тоже подаст в суд на администрацию Байдена. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер заявил, что американская мечта превратилась в кошмар при Байдене и радикальных демократах.

На днях 24 генеральных прокурора штатов, управляемых республиканцами, направили Байдену письмо, в котором призвали пересмотреть позицию по вакцинации. При этом интересно, что именно демократы, которые теоретически должны больше защищать демократические права, продавливают принудительную вакцинацию, в то время как республиканцы отстаивают принцип свободы и добровольности.

В США вакцинировано около 70% населения, но заболеваемость летом выросла десятикратно и превысила прошлогоднюю. Смертность выросла пятикратно и почти достигла прошлогодних значений, уступая только зимнему пику. Байден обвиняет во всем невакцинированных граждан. Вместе с тем 71% американцев против обязательной вакцинации.