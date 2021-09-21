Правительство РФ окажет помощь пострадавшим и семьям погибших в результате шутинга в Перми

Российское правительство по поручению президента окажет финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших во время стрельбы в Пермском университете, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"То, что случилось, – это наша общая беда. И общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются врачи", – сказал Мишустин.

Все пострадавшие получают необходимое лечение, а пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, спецбортом МЧС перевезли в Москву, добавил премьер.

Пострадавшие и семьи погибших получат единовременные компенсации от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. Глава правительства поручил министрам сделать все необходимое, чтобы люди получили эти деньги своевременно и без задержек.