21 Сентября 2021
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следователи на месте стрельбы ПГНИУ (2021) | Фото: СК России

Правительство РФ окажет помощь пострадавшим и семьям погибших в результате шутинга в Перми

Российское правительство по поручению президента окажет финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших во время стрельбы в Пермском университете, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"То, что случилось, – это наша общая беда. И общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются врачи", – сказал Мишустин.

Все пострадавшие получают необходимое лечение, а пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, спецбортом МЧС перевезли в Москву, добавил премьер.

Пострадавшие и семьи погибших получат единовременные компенсации от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. Глава правительства поручил министрам сделать все необходимое, чтобы люди получили эти деньги своевременно и без задержек.

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Теги: финансовая помощь, пострадавшие, стрельба в университете, пермь



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Развитие сюжета:

Ранее 21.09.2021 14:59 Мск Отправка пострадавших от шутинга в Москву - плохой знак для прикамских властей

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