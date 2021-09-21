21 Сентября 2021
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Партия дела (2021) | Фото: Партия дела

"Партия Дела" потеснила "Единую Россию" в двух муниципальных думах

Итоги местных выборов во многом остались в тени скандалов с подсчётом результатов голосования в Госдуму. Однако нельзя сказать, чтобы здесь не произошло ничего интересного.

Успехи вновь показала "Партия Дела". В Ононском районе Забайкальского края она обошла "Единую Россию", получив семь мандатов против трёх. В муниципальном образовании Лешуконское Архангельской области у "Партии Дела" теперь пять депутатов, а у "ЕР" — только четыре.

Ещё в двух кампаниях "Партия Дела" стала второй, опередив всех представителей парламентской оппозиции. В Акшинском районе Забайкалья она получила три мандата (у "ЕР" — пять), в Спасском районе Приморского края — пять (у "ЕР" — шесть).

На выборах в парламенты регионов ситуация оказалась сложнее. Партийный список не был допущен на выборы в Народное собрание Ингушетии, где собранные подписи забраковали графологи. В Приморском крае перед самым голосованием был снят Всеволод Ию, выдвигавшийся по одномандатному округу.

Секретарь Федерального совета партии Алексей Лапушкин рассказал, что в Ононском районе, чтобы отстоять список, пришлось побывать в пяти судах. Были угрозы кандидатам. Вместе с тем он подчеркнул, что при тщательной работе успеха можно добиваться и при таком давлении.

В "Партии Дела" намерены продолжать работу.

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Теги: Партия Дела, выборы



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