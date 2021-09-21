В Альметьевске мужчина c гранатой угрожает взорвать жилой дом

Неизвестный угрожает взорвать дом в Альметьевске (Татарстан), сообщает Mash.

Инцидент произошел на Сулейманова, 7. Очевидцы сообщают, что у мужчины в руках граната.

Жителей эвакуировали, в доме отключили газ. На месте работают спецслужбы, пишет телеграм-канал.

Местные СМИ сообщают, что в полицию позвонила женщина. По ее словам, к ним пришел знакомый мужа, достал гранату и стал угрожать.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, закрывшегося в квартире многоэтажного дома с "гранатой". Выяснилось, что настоящей гранаты у него не было – был муляж противопехотной гранаты Ф-1.