21 Сентября 2021
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граната (2017) | Фото: ГУ МВД по СО

В Альметьевске мужчина c гранатой угрожает взорвать жилой дом

Неизвестный угрожает взорвать дом в Альметьевске (Татарстан), сообщает Mash.

Инцидент произошел на Сулейманова, 7. Очевидцы сообщают, что у мужчины в руках граната.

Жителей эвакуировали, в доме отключили газ. На месте работают спецслужбы, пишет телеграм-канал.

Местные СМИ сообщают, что в полицию позвонила женщина. По ее словам, к ним пришел знакомый мужа, достал гранату и стал угрожать.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, закрывшегося в квартире многоэтажного дома с "гранатой". Выяснилось, что настоящей гранаты у него не было – был муляж противопехотной гранаты Ф-1.

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Теги: Альметьевск, граната, угроза взрыва



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