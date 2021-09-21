На Урале будут судить бывшего начальника колонии, пойманного на "крышевании" заключенных за деньги

Бывший начальник ФКУ "Исправительная колония № 46" ГУФСИН России по Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях. Так, находясь при исполнении, он занимался покрывательством некоторых заключенных, выплачивающих ему за это вознаграждение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, с сентября 2019 по февраль 2021 года обвиняемый получил порядка 800 тыс. рублей взятки от нескольких осужденных колонии. За это он не лишал их рабочих мест, на которых заключенные трудились в момент отбытия наказания, а в будущем не оказывал бы негативное влияние на их условно-досрочное освобождение.

Только после проведения оперативных мероприятий сотрудниками регуправления ФСБ России и службой собственной безопасности ГУФСИН, деятельность обвиняемого удалось выявить и пресечь. Расследование уголовного дела завершено и после ознакомлением с ним обвиняемого, будет передано в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу.