"Необходимы выборы с равными условиями". В "Партии Дела" раскритиковали идею о предоставлении мест в Общественной палате партиям, не прошедшим в Госдуму

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил предоставить места в Общественной палате партиям, которые не прошли в Госдуму. Письмо он направил на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"В целях развития политических организаций, уже имеющих свой существенный электорат, прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления политическим партиям, набравшим на выборах в Госдуму более 1%, но не преодолевших необходимый барьер, мест по квоте в Общественной палате Российской Федерации", — говорится в тексте обращения.

Секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин раскритиковал эту инициативу, по его словам, прежде всего власти должны позаботиться о равных условиях на выборах.

"Идеальными были бы по-настоящему демократические выборы, соблюдение законности и равные условия для всех партий для участия в выборах. Общественная палата — это, всё-таки, место, где собираются представители общественных организаций — по отраслевым и каким-то острым злободневным вопросам. А есть политические партии, которые занимаются именно политикой. Несмотря на то, что и общественная, и политическая деятельность во многом схожи, политики должны заниматься политикой, а общественники — общественной работой. Поэтому мне кажется, что это странное предложение", — подчеркнул Алексей Лапушкин в беседе с Накануне.RU.