21 Сентября 2021
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Спорт Свердловская область
Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Болельщиков "Урала" не пустят на кубковый матч с "Торпедо" без QR-кода

Болельщики футбольного клуба "Урал" смогут попасть на кубковый матч своей команды во Владимире только при наличии QR-кода.
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В этот четверг, 23 сентября, команда проведет первую игру на групповом этапе элитного раунда Кубка России сезона-2021/22. Соперником "оранжево-черных" станет владимирское "Торпедо". Матч пройдет на одноименном стадионе в начнется 20:00 по уральскому времени.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", болельщики, желающие сходить на эту игру, могут приобрести билеты на гостевой сектор. При этом посещение стадиона во Владимире возможно лишь при наличии QR-кода. Подробности можно узнать у сотрудника по работе с болельщиками Андрея Черепанова или по телефону +7 (922) 143-94-62.

Напомним, что на футбольные матчи в Екатеринбурге недавно разрешили пускать до 1 тысячи зрителей. При этом никаких QR-кодов для прохода на стадион в уральской столице не требовалось.

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Теги: Урал, Торпедо, болельщики



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