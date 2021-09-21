Бондаренко: Ответственных за выборный беспредел нужно привлекать к ответственности

21 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО Приволжский ФО В России
Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

Бондаренко: Ответственных за выборный беспредел нужно привлекать к ответственности

По данным ЦИК, конституционное большинство у "Единой России" набрано, но сделано это с помощью "самых грязных фальсификаций", такое мнение высказал саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко в беседе с Накануне.RU.

Он отметил, что на участках ограничивали права членов комиссий и наблюдателей, не давали пересчитывать голоса:

"Отвратительные выборы с огромным количеством нарушений. Власть пошла на самые грязные фальсификации, лишь бы сохранить свое политическое господство: вбросы, электронное голосование, выездное надомное голосование, где людей голосовало больше, чем на участках. И тут же ограничения прав и свобод членов комиссий. По итогу людям даже элементарно не дали пересчитать бюллетени", - рассказал депутат.

Он не согласен с итогами выборов и считает, что организаторов "этого беспредела" нужно привлекать к ответственности:

"Все эти нарушения говорят о том, что результаты абсолютно нелегитимны. Они просто нарисованы властью. Я эти выборы не признаю и считаю, что в отношении организаторов этого беспредела должны вестись расследования, они должны быть привлечены к ответственности".

Добавим, что сам депутат с миллионной аудиторией в "Ютюбе" по итогам выборов не прошел в Госдуму.

Напомним, накануне в Москве столичный горком КПРФ объявил о начале бессрочных народных сходов из-за несогласия с результатами выборов.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Николай Бондаренко, выборы, Единая Россия, КПРФ, результаты выборов, итоги выборов,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети