Бондаренко: Ответственных за выборный беспредел нужно привлекать к ответственности

По данным ЦИК, конституционное большинство у "Единой России" набрано, но сделано это с помощью "самых грязных фальсификаций", такое мнение высказал саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко в беседе с Накануне.RU.

Он отметил, что на участках ограничивали права членов комиссий и наблюдателей, не давали пересчитывать голоса:

"Отвратительные выборы с огромным количеством нарушений. Власть пошла на самые грязные фальсификации, лишь бы сохранить свое политическое господство: вбросы, электронное голосование, выездное надомное голосование, где людей голосовало больше, чем на участках. И тут же ограничения прав и свобод членов комиссий. По итогу людям даже элементарно не дали пересчитать бюллетени", - рассказал депутат.

Он не согласен с итогами выборов и считает, что организаторов "этого беспредела" нужно привлекать к ответственности:

"Все эти нарушения говорят о том, что результаты абсолютно нелегитимны. Они просто нарисованы властью. Я эти выборы не признаю и считаю, что в отношении организаторов этого беспредела должны вестись расследования, они должны быть привлечены к ответственности".

Добавим, что сам депутат с миллионной аудиторией в "Ютюбе" по итогам выборов не прошел в Госдуму.

Напомним, накануне в Москве столичный горком КПРФ объявил о начале бессрочных народных сходов из-за несогласия с результатами выборов.

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