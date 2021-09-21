Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году до 5,8%

Минэконмразвития России изменило прогноз по годовой инфляции в стране с 5% до 5,8%, сообщил на заседании комитета СФ по экономической политике замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. По его словам, это оценка для базового сценария, в среднесрочном периоде, как надеется министерство, рост цен вернется к целевым 4%.

По августовскому прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, полагает регулятор.