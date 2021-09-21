В Британии предъявили обвинения третьему россиянину по "делу Скрипалей"

Британская прокуратура выдвинула обвинения в отношении третьего россиянина по "делу Скрипалей".

Как сообщает The Independent, речь идет о Денисе Сергееве, "сотруднике российских спецслужб". Он, по версии Лондона, прибыл в Великобританию по документам на имя Сергея Федотова.

Следователи считают, что Сергеев координировал действия двух других человек, предположительно, отравивших Сергея и Юлии Скрипалей.

Напомним, 4 марта 2018 года осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Ранее группа Bellingcat заявляла, что псевдоним "Сергей Федотов" Сергеев получил в 2010 году. Новый паспорт, по данным Bellingcat, ему был выдан из той же серии, которая использовалась для Александра Петрова и Руслана Боширова. Также Bellingcat связала этого фигуранта с отравлением бизнесмена в Болгарии в 2015 году.