Отправка пострадавших от шутинга в Москву - плохой знак для прикамских властей

Семерых пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете перевезли спецбортом МЧС в Москву. Пострадавшие продолжат лечение в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии. Их сопровождали врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, сотрудники отряда "Центроспас" и психологи МЧС России.

Эксперты связывают такое решение с проблемами в пермском здравоохранении, а также, видимо, с определенным недоверием к властям региона.

Удивляет в этой ситуации прежде всего то, что в городе-миллионнике, краевой столице, не нашлось специалистов для лечения пострадавших. Как сообщили Накануне.RU в профсоюзе "Действие", в настоящий момент в крае действительно существуют проблемы с медициной.

"Взять, например, Соликамск. Пациента, прикрепленного к одной поликлинике, заставляют ехать в другую часть города, в другую поликлинику. Сейчас они объединились в одно учреждение, но, тем не менее, это неудобно как пациенту так и самому врачу. Объясняют тем, что некому работать. И это мы говорим о терапевтах. Что уж говорить об узких специалистах, которые должны оказывать специфическую помощь - при огнестрельных ранениях, других сложных травмах. Впрочем, я не думаю, что в Перми не нашлось врачей", - в профсоюзе не исключили, что, возможно, у этого решения были другие причины.

Коммунист Геннадий Сторожев связал решение отправить пострадавших пермяков лечиться в Москву с политикой.

"Я думаю, что в Перми есть достаточное количество врачебных сил, квалифицированных врачей, хирургов. А в Москву, я думаю, повезли, исходя из политических соображений. Чтобы показать, что власть, которая в очередной раз допустила грубейший промах, позволив разыграться этой трагедии, о которой я предупреждал и два года назад, когда у нас тут резали школьников, и потом об этом говорил неоднократно. Представители власти отвечали, что это все случай, это все неуравновешенный характер или психическое заболевание нападающих. Я предупреждал, что все это будет повторяться. И так оно произошло и дальше будет происходить, потому что неблагополучная социальная обстановка, в том числе и по отношению к школьникам и студентам, поддерживается в стране", - высказался политик.

Отметим, что для Перми и Пермского края это уже не первый случай массовой расправы за последнее время. В январе 2018 г. два подростка напали с ножами на школу № 127. Пострадали 15 человек. Тогда среди причин называли "нездоровый психологический фон" в обществе. В ноябре 2019 г. в Кунгуре 17-летнего студента местного сельскохозяйственного колледжа наказали за подготовку нападения на учеников и преподавателей средней школы №10. В июле 2020 г. в городе Чердынь наказан 15-летний подросток, готовивший нападение на школу, во время которого собирался "убить 50 человек". В мае 2021 г. в Березниках лицеист напал с ножом на учителя.

По мнению Геннадия Сторожева, это характерно и для других городов и повторяться будет до тех пор, пока "дикое разделение доходов не прекратится". Необходимо повышать благосостояние населения и справедливо распределять общественные богатства, доходы между всеми членами общества.

"А чтобы сделать хорошую мину при плохой игре - они демонстрируют теперь заботу. "Вы пострадали, мы будем о вас заботиться, лечить по высшему разряду, отправляем в Москву". Я не думаю, что есть какая-то необходимость отправлять раненых студентов в Москву. Их вполне можно было бы лечить и здесь. Я прошу понять меня правильно, я желаю пострадавшим всяческого добра, скорейшего выздоровления и чтобы этот кошмар для них прошел, не оставив следа".

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения корреспонденту Накануне.RU сообщили, что решение отправить пострадавших в Москву было принято на врачебном консилиуме. В минздраве Прикамья посоветовали обратиться за комментарием в федеральное министерство, но отметили, что все необходимое для лечения есть и в Перми.

"Я думаю, что федеральные специалисты могут дать более правильный ответ, почему такое решение было принято. Участие в консилиуме принял министр Мурашко. Было отмечено, что необходимая квалифицированная помощь, медикаменты, оборудование - все это есть в пермской краевой больнице, но решение о транспортировке в федеральный центр все равно было принято", - прокомментировали в ведомстве.