21 Сентября 2021
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масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В регионах вновь ужесточают ограничения из-за коронавируса

Из российских регионов приходят сообщения о рекордном числе заболевших и умерших от коронавируса. Местные власти в очередной раз начали ужесточать антиковидные меры.

В частности, соответствующее поручение дал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Он поручил минздраву представить предложения для стабилизации ситуации, сообщила пресс-служба главы региона.

Кроме того, Русских раскритиковал работу чиновников из-за низких темпов вакцинации.

В Якутии растет количество тяжелых случаев COVID-19. Рост заболеваемости наблюдается и среди детей, в связи с чем школы и учреждения дополнительного образования массово перевели на дистанционный формат обучения. Кроме того, в некоторых районах приостанавливают работу торговых центров.

В Ленинградской области запретили посещать пациентов в больницах, в домах престарелых и интернатах. Исключение делается только для одного из близких родственников. При этом посетитель должен представить один из документов, подтверждающий отсутствие у него коронавируса.

Отметим, в России впервые с 26 августа зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки.

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Теги: регионы, коронавирус, ограничения



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