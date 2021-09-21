21 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
екатеринбург микрорайон академический (2009) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге жители Академического лишатся части парка из-за здания администрации

Сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы депутаты одобрили изменения в правила землепользования и застройки, которые касаются спорного участка в Академическом.

Как пишет Telegram-канал "Мирные жители", у депутатов возникли вопросы к участку, который "отрезается" от Преображенского парка. Его планировалось перевести из категории "парки" в общественно-деловую зону для строительства здания районной администрации.

"Оно противоречит Генплану, однако депутаты решили проголосовать за это изменение. Теперь жители района смогут оспорить его в суде", - отмечает канал.

Ранее "Мирные жители" называли основные проблемы изменения ПЗЗ в Преображенском парке. По их мнению, изменения не соответствуют генеральному плану города, а здание администрации просто лишит жителей части парка. Также у горожан возникали вопросы и к архитектуре будущего здания.

Как сообщало Накануне.RU, в начале июня в Екатеринбурге подвели итоги голосования за лучший дизайн-проект благоустройства парков. Стали известны концепции, как будут выглядеть Преображенский парк в Академическом районе и "Солнечные аллеи" в Солнечном микрорайоне.

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Теги: парк, здание, Академический



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