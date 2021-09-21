СМИ: Фракцию "Единой России" в Госдуме может возглавить Владимир Васильев

Врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Васильев может стать главой фракции партии в новой Госдуме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к "ЕР".

Сообщается также, что глава фракции в предыдущем созыве Сергей Неверов "будет предложен на другую высокую должность".

72-летний Васильев неоднократно избирался в Госдуму и в 2012-м уже возглавлял фракцию "Единая Россия". В 2017 году он ушел на губернаторскую работу – возглавил Республику Дагестан. Год назад попросил президента России досрочно освободить его от этой должности.