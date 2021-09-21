Депутаты гордумы Екатеринбурга отклонили идею строительства курорта Баден-Баден у озера Шарташ

Возле озера Шарташ не будут строить термальный комплекс Баден-Баден. К такому решению пришли депутаты гордумы Екатеринбурга, которые сегодня отклонили пакет изменения в ПЗЗ, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно заключению депутатов, озеро Шарташ может в любой момент стечь в разрабатываемые рядом с ним карьеры. Вместе с этим, берег озера еще недостаточно хорошо изучен для использования его под застройку. Напомним, что общественники выступали категорически против строительства банного комплекса, заверяя, что природоохранная территория должна оставаться таковой, даже если на ней "нет ничего интересного" для обывателей.

Вместе с этим, были отклонены и изменения статуса территории на берегу Нижне-Исетского пруда, где, согласно генплану, должен был протянуться мост. Вчера же в гордуме пошли разговоры о жилищной застройке на этом месте, однако по итогу, сегодня изменения в ПЗЗ были отменены.