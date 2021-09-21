21 Сентября 2021
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

На довыборах в южноуральское ЗСО победил "единоросс", набрав на 2% больше чем кандидат от "СР"

На дополнительных выборах в Законодательное собрание Челябинской области по Курчатовскому одномандатному округу, после обработки 100% протоколов, побеждает кандидат от "Единой России", директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидат набрал 27,67% голосов избирателей. На втором месте кандидат от "Справедливой России – За правду" Гузель Волошина. За нее проголосовало 25,99% избирателей.

На третьем месте коммунист Александр Андреев (21,57%).

Явка на довыборах в ЗСО составила 37,58%.

Напомним, в июне депутаты ЗСО утвердили постановление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Челябинской области Вячеслава Ершова.

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Теги: довыборы, ЗСО, Павел Избрехт,



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