21 Сентября 2021
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Политика В России Москва
Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

Госдума начнет полноценно работать через две-три недели - Клишас

Совет Федерации вернулся к работе после летних каникул – завтра состоится первое пленарное заседание осенней сессии, а сегодня начали заседания комитеты. Пока что в обычном формате верхняя палата парламента работать не может – Госдума не принимает законы, так что сенаторам нечего утверждать или отклонять.

По мнению главы комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, распределение мандатов и должностей в комитетах займет у нового состава Госдуму две-три недели.

"6 октября будет второе пленарное заседание [Совета Федерации], к этому времени Госдума, скорее всего, тоже еще не будет работать", - заметил Клишас, добавив, что пока сенаторы могут заняться текущими делами, законотворчеством и общением с правительством.

Между тем, сегодня стало известно, что до конца недели президент России Владимир Путин проведет видеовстречи с руководством всех политических партий, прошедших в парламент по итогам выборов и поздравит "Единую Россию" с победой.

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Теги: госдума, новый состав, парламент, андрей клишас



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