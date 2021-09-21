21 Сентября 2021
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Полицейских в Амурской области задержали за ограбление подпольного казино

Следственный комитет прокомментировал информацию СМИ о задержаниях в УМВД по Амурской области.

Как сообщили в СУ СКР по региону, полицейские подозреваются в получении взятки, превышении полномочий и грабеже. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.

По версии следствия, подозреваемые в начале июня получили взятку от представителя нелегального игорного заведения в Благовещенске. За взятку полицейские должны были "не заметить" существование казино.

Также, добавили в СК, находясь в игорном зале, полицейские захватили с собой продукты питания и алкоголь почти на 12 тыс. рублей.

Ранее СМИ сообщили, что в здании УМВД области сегодня работали следователи и оперативные группы. Задержаны руководитель одного из подразделений и его подчиненные.

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Теги: полицейские, казино, амурская область



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.09.2021 10:18 Мск СМИ сообщили о задержаниях в УМВД по Амурской области


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