Полицейских в Амурской области задержали за ограбление подпольного казино

Следственный комитет прокомментировал информацию СМИ о задержаниях в УМВД по Амурской области.

Как сообщили в СУ СКР по региону, полицейские подозреваются в получении взятки, превышении полномочий и грабеже. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.

По версии следствия, подозреваемые в начале июня получили взятку от представителя нелегального игорного заведения в Благовещенске. За взятку полицейские должны были "не заметить" существование казино.

Также, добавили в СК, находясь в игорном зале, полицейские захватили с собой продукты питания и алкоголь почти на 12 тыс. рублей.

Ранее СМИ сообщили, что в здании УМВД области сегодня работали следователи и оперативные группы. Задержаны руководитель одного из подразделений и его подчиненные.