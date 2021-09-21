Полицейских в Амурской области задержали за ограбление подпольного казино
Следственный комитет прокомментировал информацию СМИ о задержаниях в УМВД по Амурской области.
Как сообщили в СУ СКР по региону, полицейские подозреваются в получении взятки, превышении полномочий и грабеже. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.
По версии следствия, подозреваемые в начале июня получили взятку от представителя нелегального игорного заведения в Благовещенске. За взятку полицейские должны были "не заметить" существование казино.
Также, добавили в СК, находясь в игорном зале, полицейские захватили с собой продукты питания и алкоголь почти на 12 тыс. рублей.
Ранее СМИ сообщили, что в здании УМВД области сегодня работали следователи и оперативные группы. Задержаны руководитель одного из подразделений и его подчиненные.