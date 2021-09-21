Избирком признал состоявшимися выборы в Тюменской области

Избирком Тюменской области признал состоявшимися выборы депутатов Госдумы. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе.

По словам председателя областного избиркома Игоря Халина, за это решение члены избиркома проголосовали единогласно. Результаты выборов признаны действительными.

Итоговая явка за три дня голосования в Тюменской области составила 61,54%.

"Единая Россия" - получила 358 тыс. 631 голос, или 51,33%, Второе место у КПРФ - с результатом 94 тыс. 296 голосов или 13,5%. Третье место у ЛДПР - 81 тыс. 565 голосов или 11,68%. Партия "Справедливая Россия - За правду" набрала 71 тыс. 537 голосов или 10,24%.

Все остальные политические партии не преодолели 5% барьер. Ближе всего к нему приблизилась партия "Новые люди", набравшая 31 тыс. 296 голосов, или 4,48%.

По Тюменскому одномандатному избирательному округу № 185 больше всего голосов набрал Николай Брыкин - 169 тыс. 779 голосов или 50,89%. По Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 186 больше всего голосов набрал Иван Квитка - 168 тыс. 190 голосов или 47,42%.