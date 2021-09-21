Ватикан прекратит пускать невакцинированных

Власти Ватикана ввели требование о ковид-вакцинации для посещения папского города-государства. Об этом сообщает служба печати "святого престола".

Необходимо иметь или ковид-сертификат, или отрицательный тест. Изменения вступят в силу с 1 октября. Это требование не распространяется только на прихожан воскресных проповедей римского папы на площади святого Петра.

Ранее такая же система была введена для посещения музеев Ватикана.

Римский папа Франциск активно агитирует за вакцинацию и заявляет, что не понимает тех римо-католических клириков, которые до сих пор не ввели себе препарат, и вообще всех людей, которые сомневаются, ведь у человечества, по его словам, "давняя дружба с вакцинами". Он призвал всех сделать вакцинацию ради "общего блага" и не сомневаться в спасительности вакцин.