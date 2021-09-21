Миграционный центр из подмосковного Путилково перенесут до конца ноября

Миграционный центр перенесут из подмосковного поселка Путилково в другое место до конца ноября, передают СМИ со ссылкой на совещание у губернатора Московской области Андрея Воробьева. О новом месте под миграционный центр пока не сообщается.

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На миграционный центр давно и регулярно жаловались местные жители. В частности, тему летом поднимали в Совете по правам человека при президенте России. "В Путилково люди купили жилье и теперь боятся за своих детей, их жены боятся вечером возвращаться домой. Надеемся, до сентября вопрос в Путилково решится", - говорил тогда журналистам председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев добавил, что согласен с предложением о переносе миграционного центра, поскольку полиция все равно не сможет постоянно работать в этом месте в усиленном режиме, а без такового ситуация вновь обострится.

Усиленный режим в Путилково был введен после нескольких громких инцидентов и сбора более 4 тыс. подписей под обращением местных жителей.

Напомним, именно в Путилково в 2019-м году погиб бывший спецназовец, он попытался разнять дерущихся возле местного бара иностранцев, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии, после чего друзья купили ему билет в одну из республик СНГ.