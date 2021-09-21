ЕСПЧ обязал Россию выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию ответственной за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Как говорится в постановлении на сайте ЕСПЧ, было установлено "наличие веских доказательств" того, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.

По данным суда, российские власти "не провели эффективное внутреннее расследование, которое способно привести к установлению фактов, выявлению и наказанию виновных в убийстве".

ЕСПЧ также постановил, что российская сторона должна выплатить вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро в качестве компенсации и 22, 5 тыс. евро в качестве компенсации судебных издержек.

Получивший убежище в Великобритании Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры.На обзорных слушаниях в 2013 году юристы вдовы покойного признали, что на момент смерти Литвиненко работал на спецслужбы Великобритании (внешняя разведка МИ-6) и Испании. Незадолго до смерти он стал британским подданным.

В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко заявлено о причастности к его гибели России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию дела Литвиненко имеют политическую подоплеку.