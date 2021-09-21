"Не приезжайте сюда". Сестра Сенцова уехала в Россию

Наталья Каплан, двоюродная сестра Олега Сенцова, который был осужден за подготовку терактов в Крыму, но помилован для обмена на заключенных россиян, заявила, что возвращается жить в Россию. Об этом она написала в Facebook, употребив ругательство в отношении Украины.

Пять лет назад она переехала на Украину, но разочаровалась.

"Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала она.

Всего два года назад она радовалась, что получила гражданство Украины. Еще год назад Каплан восхищалась Украиной, "евромайданом" и тем, что украинцы многого добились своими протестами. Однако сейчас изменила свое мнение. Она посетовала, что "в этой стране меня использовали как сестру Сенцова".

"Я поверила в Украину, но ее слоганы не имеют под собой почвы. Зарабатывать я могу только не будучи сестрой Сенцова, а в Украине это невозможно, тут на каждом углу требуют или взятку или кумовство", - заключила она.

Также она дала понять, что порвала отношения с Сенцовым.