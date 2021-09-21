21 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске бывшему директору компании, которая не достроила конгресс-холл, продлили арест

Суд в Челябинске продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего директора ПО "Монтажник" Алексея Павлюка, обвиняемого в невыплате заработной платы, неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

Напомним, Павлюк был задержан в июле и заключен под стражу. Следствие считает, что с февраля по июль 2020 года обвиняемый не выплачивал заработную плату работникам предприятия. Задолженность составила более 26 млн руб.

Также, по версии следствия, он не перечислил в бюджет НДФЛ в сумме свыше 26,5 млн руб. исчисленного и удержанного из доходов работников предприятия за период 2019 года, и сокрыл около 3,9 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Он оплатил услуги ряду юридических лиц на сумму свыше 15,8 млн рублей при отсутствии необходимости в оказании услуг.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. По факту мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и халатности при строительстве конгресс-холла были возбуждены уголовные дела.

В мае ПО "Монтажник" обратилось в суд с исковым заявлением к хозяйственному партнерству "Конгресс-холл" о взыскании 139,5 млн рублей задолженности и стоимость дополнительных работ по договору подряда. Исковое заявление бы оставлено без движения. Истцу предложили в срок до 30 июня устранить обстоятельства, послужившие основанием к оставлению иска без движения.

После этого в Арбитражный суд Челябинской области обратилось ХП "Конгресс-холл" с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 169 млн 285, 5 тыс. рублей. Из них 137,8 млн рублей штрафы, 19,2 млн рублей неустойки, 9,5 млн рублей неосновательного обогащения и 2,5 млн рублей возмещение затрат за потребленную электроэнергию.

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Теги: Алексей Павлюк, конгресс-холл, ПО Монтажник,



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