ВС запретил россиянам держать на садовых землях кур и мелкую сельхозживность

Конфликт жительницы Волгоградской области с Госземнадзором привел к глобальным последствиям. Женщина дошла до Верховного суда, и тот в итоге запретил ей и заодно всем россиянам разводить на землях для садоводства кур и другую мелкую сельхозживность, передает "Российская газета".

Дачницу из Волгоградской области в итоге оштрафовали на 10 тыс. руб. – санкция назначается в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тыс. руб. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тыс. руб.

В Ассоциации юристов Росси напомнили, что, согласно закону, садовый земельный участок - это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей".