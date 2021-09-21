Главный ледовый городок Екатеринбурга построят в стиле русских сказок

Сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочее совещание по подготовке уральской столицы к предстоящему Новому году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, главная елка и ледовый городок традиционно разместятся на Площади 1905 года, а темой праздника в этом году станут русские сказки. Как рассказал глава управления культуры Илья Марков, перед зданием ратуши появится сразу несколько горок разной высоты, ярмарочные ряды, фотозоны и сцена для проведения концертов. А главным украшением городка станет парад ледовых скульптур и красочная новогодняя елка.

Яркая иллюминация украсит не только сам городок, но и улицы мегаполиса. В этом году пройдет традиционный конкурс "Новогодний Екатеринбург-2022", в рамках которого учреждения и организации украсят свои фасады и входные группы.

Официальная церемония открытия ледового городка запланирована на 29 декабря: для гостей будет организована развлекательная программа, а завершит праздник фейерверк. В новогоднюю ночь вся площадь будет открыта для посещения. Состоится концерт, а в полночь, после поздравления Владимира Путина, небо вновь озарят праздничные залпы фейерверка.

Силами муниципальных учреждений культуры, образования и молодежной политики в дни зимних каникул будут организованы тематические развлекательные программы. Кроме этого, в каждом из семи районов Екатеринбурга появятся свои площадки с развлечениями для детей и взрослых.

Подводя итоги совещания, Алексей Орлов отметил, что новогодние праздники должны быть организованы на самом высоком уровне.

Напомним, ранее стала известна тема главного ледового городка в Нижнем Тагиле. Концепцией станет юбилей студии "Союзмультфильм", которой в этом году исполнилось 85 лет.