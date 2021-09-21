21 Сентября 2021
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Общество Санкт-Петербург
концерт Алисы в Череповце (2019) | Фото:telegram-канал Подъем

В Петербурге суд оштрафовал фанатов группы "Алиса", устроивших фан-встречу

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал фанатов группы "Алиса", устроивших вечером в субботу импровизированный концерт на Дворцовой набережной. Как минимум двум участникам фан-встречи выписаны штрафы на 10 тыс. руб., всего в суд поступили материалы на семь человек.

По данным суда, в мероприятии участвовало не менее 60 человек, правда продолжалось оно всего пять минут.

"… 18.09.2021 с 18.45 до 18.50, находясь на Дворцовой набережной у д. 8, участвовали в массовом одновременном пребывании граждан. Тема массового пребывания - юбилей музыкальной группы "Алиса". Собравшиеся выкрикивали название группы, слова из песен, жгли файеры красного цвета, выходили на проезжую часть. Выход на дорогу спровоцировал пробку, была создана аварийно-опасная ситуация", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Один из оштрафованных заявил, что не участвовал в мероприятии, а просто проходил мимо, когда к нему подошли 10 сотрудников полиции, увезли в участок и оставили у себя на сутки.

Кстати, сам фронтмен "Алисы" Константин Кинчев негативно относится к эпидемическим ограничениям. Летом этого года он жестко высказался после того, как городские власти начали проверку "подпольного" концерта группы. Музыкант заявил, что "никогда не плясал ни под чью дудку", и "на старости лет" учиться этому не собирается. "Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке", - заявил легендарный рокер.

Кинчев обвинил власти в лицемерии и двойных стандартах, упрекнув их в том, что были проведены такие массовые мероприятия, как "Алые паруса" и матчи чемпионата Европы по футболу, но при этом его фестиваль был запрещен.

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Теги: санкт-петербург, алиса, штраф, константин кинчев, фанаты



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