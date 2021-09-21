21 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Дума ХМАО президиум (2019) | Фото: Дума ХМАО

В Югре озвучены результаты выборов депутатов окружной думы

Избирательная комиссия Югры подвела итоги выборов депутатов окружной думы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Единая Россия" получила поддержку 40,23% избирателей, КПРФ – 17,22%, ЛДПР – 14,64%, "Справедливая Россия – за правду" – 7,71%, "Партия пенсионеров" – 7,45%. Другие партии не смогли преодолеть барьер в 5%.

Озвучены также итоги выборов депутатов окружного парламента по одномандатным округам. Везде победу одержали представители "Единой России". В Белоярском округе №1 победил Леонид Михалко (52,64%), в Югорском округе №2 – Пётр Созонов (30,58%), в Няганском округе №3 – Андрей Осадчук (40,44%), в Урайском округе №4 – Анатолий Дубовик (46,48%), в Ханты-Мансийском округе №5 – Николай Ташланов (56,05%), в Нефтеюганском округе №6 – Владимир Семёнов (72,45%), в Нефтеюганском округе №7 – Степан Пыталев (59,57%), в Пять-Яхском округе №8 – Сергей Елишев (37,51%), в Сургутских округах №9-13 – Александр Сальников (34,83%), Ирина Урванцева (35,21%), Ольга Леснова (33,48%), Ринат Айсин (32,48%), Игорь Бруслиновский (35,82%).

В Радужнинском округе №14 победил Александр Нохрин (31,19%), в Когалымском округе №15 – Андрей Ковальский (41,90%), в Мегионском округе №16 – Алексей Андреев (47,60%), в Нижневартовских округах №17-19 – Наталья Западнова (32,88%), Борис Хохряков (46,98%), Сергей Великий (38,10%).

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Теги: дума ХМАО, депутаты, одномандатный округ



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