Патрушев заявил об угрозе здоровью миллионов человек из-за биолабораторий США
Биологические лаборатории, создаваемые США по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, "Запад печется о правах человека", однако массово нарушает их.
"Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права", – сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
В апреле Патрушев заявил, что есть основания полагать, что США в своих лабораториях разрабатывают биологическое оружие. И в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, не характерных для этих регионов.
Ранее в СКР заявили о бесконтрольном расширении биологических лабораторий США у российских границ. Это вызывает озабоченность у России и мирового сообщества, заявил зампредседателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.