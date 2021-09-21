Патрушев заявил об угрозе здоровью миллионов человек из-за биолабораторий США

Биологические лаборатории, создаваемые США по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, "Запад печется о правах человека", однако массово нарушает их.

"Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права", – сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

В апреле Патрушев заявил, что есть основания полагать, что США в своих лабораториях разрабатывают биологическое оружие. И в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, не характерных для этих регионов.

Ранее в СКР заявили о бесконтрольном расширении биологических лабораторий США у российских границ. Это вызывает озабоченность у России и мирового сообщества, заявил зампредседателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.