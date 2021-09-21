Главврач из Екатеринбурга начал публиковать "честную статистику" covid-смертей, призывая вакцинироваться
Главврач covid-больницы №24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин запустил проект "честным марафонов против антиваксеров". В своем Instagram он ежедневно публикует "честную статистику" о количестве госпитализированных и скончавшихся пациентов с диагностированным коронавирусом, не забывая упоминать, кто из них был привит от инфекции. Так врач хочет показать, насколько важно для жизни в период пандемии вакцинироваться.
"Болеют или не болеют привитые от ковида? Болеют. Подводя итоги за последнюю неделю, из 200 госпитализированных 10% (то есть 21 человек) были привиты. Но не это самое главное. Самое главное, умирают они или нет. Из 42 умерших за прошлую неделю не было ни одного привитого. Привейтесь, пожалуйста, и привейте своих родственников", - призвал главврач в видео итогах за неделю.
Согласно данным, опубликованным на странице Малинкина в социальной сети, за последнюю неделю к ним госпитализировали от 18 до 36 пациентов, и каждый раз максимум семь из них были привиты.
13 сентября:
- госпитализировано 36 (7 привитых);
- в реанимации 52 (0 привитых);
- умерло 7 (0 привитых).
14 сентября:
- госпитализировано 26 (2 привитых);
- в реанимации 51 (0 привитых);
- умерло 5 (0 привитых).
15 сентября:
- госпитализировано 28 (0 привитых);
- в реанимации 54 (0 привитых);
- умерло 5 (0 привитых).
16 сентября:
- госпитализировано 36 (3 привитых);
- в реанимации 58 (0 привитых);
- умерло 5 (0 привитых)
17 сентября:
- госпитализировано 42 (7 привитых);
- в реанимации 57 (0 привитых);
- умерло 8 (0 привитых).
18 сентября:
- госпитализировано 22 (0 привитых);
- в реанимации 59 (0 привитых);
- умерло 7 (0 привитых).
19 сентября:
- госпитализировано 18 (3 привитых);
- в реанимации 59 (0 привитых);
- умерло 7 (0 привитых).
20 сентября:
- госпитализировано 26 (1 привитый);
- в реанимации 57 (0 привитых);
- умерло 6 (0 привитых).
"6 дней до конца проекта! С учетом того, что данные день ото дня однотипные, я решил в следующий понедельник свернуть это импровизированное исследование. Если не получим какие-то новые данные. Пока выводы очевидны!" - написал сегодня главврач.