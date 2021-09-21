Главврач из Екатеринбурга начал публиковать "честную статистику" covid-смертей, призывая вакцинироваться

Главврач covid-больницы №24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин запустил проект "честным марафонов против антиваксеров". В своем Instagram он ежедневно публикует "честную статистику" о количестве госпитализированных и скончавшихся пациентов с диагностированным коронавирусом, не забывая упоминать, кто из них был привит от инфекции. Так врач хочет показать, насколько важно для жизни в период пандемии вакцинироваться.

"Болеют или не болеют привитые от ковида? Болеют. Подводя итоги за последнюю неделю, из 200 госпитализированных 10% (то есть 21 человек) были привиты. Но не это самое главное. Самое главное, умирают они или нет. Из 42 умерших за прошлую неделю не было ни одного привитого. Привейтесь, пожалуйста, и привейте своих родственников", - призвал главврач в видео итогах за неделю.

Согласно данным, опубликованным на странице Малинкина в социальной сети, за последнюю неделю к ним госпитализировали от 18 до 36 пациентов, и каждый раз максимум семь из них были привиты.

13 сентября:

госпитализировано 36 (7 привитых);

в реанимации 52 (0 привитых);

умерло 7 (0 привитых).

14 сентября:

госпитализировано 26 (2 привитых);

в реанимации 51 (0 привитых);

умерло 5 (0 привитых).

15 сентября:

госпитализировано 28 (0 привитых);

в реанимации 54 (0 привитых);

умерло 5 (0 привитых).

16 сентября:

госпитализировано 36 (3 привитых);

в реанимации 58 (0 привитых);

умерло 5 (0 привитых)

17 сентября:

госпитализировано 42 (7 привитых);

в реанимации 57 (0 привитых);

умерло 8 (0 привитых).

18 сентября:

госпитализировано 22 (0 привитых);

в реанимации 59 (0 привитых);

умерло 7 (0 привитых).

19 сентября:

госпитализировано 18 (3 привитых);

в реанимации 59 (0 привитых);

умерло 7 (0 привитых).

20 сентября:

госпитализировано 26 (1 привитый);

в реанимации 57 (0 привитых);

умерло 6 (0 привитых).

"6 дней до конца проекта! С учетом того, что данные день ото дня однотипные, я решил в следующий понедельник свернуть это импровизированное исследование. Если не получим какие-то новые данные. Пока выводы очевидны!" - написал сегодня главврач.