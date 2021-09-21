"Единая Россия" передумала требовать пересчет голосов в Якутии

Якутское отделение "Единой России" отозвало заявление о пересчете голосов на выборах в Госдуму, передает РИА Новости со ссылкой на зампреда якутского республиканского избиркома.

Ранее с аналогичным требованием в избирком обратилась "Справедливая Россия – За правду", которая заняла в регионе только четвертое место, уступив КПРФ, "ЕР" и "Новым людям". СРЗП об отзыве своего заявления не сообщала.

В Якутии КПРФ набрала 35,15% голосов избирателей. Согласно данным Центризбиркома России, в регионе обработано 100% протоколов. На выборах 2016 года коммунисты получили 14,35%.

По якутскому одномандатному округу победу одержал Петр Аммосов (КПРФ), у него 21,61% голосов. "Единоросс" Петр Черкашин получает 20,07% голосов, Федот Тумусов ("Справедливая Россия - за правду") - 19,55%.