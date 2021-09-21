Общественники назвали причины обрушения усадьбы Ваганова в центре Екатеринбурга

В общественной организации по защите культурного наследия "Уральский хронотоп" назвали причины обрушения усадьбы купца Ваганова.

Напомним, часть старинной усадьбы в центре Екатеринбурга обрушилась в минувшее воскресенье. Дом является объектом культурного наследия. Его построили еще в 1911 году, но в последние годы фасад кирпичной части здания подпирали балками.

Как сообщили Накануне.RU в "Уральском хронотопе", проект противоаварийных мероприятий по зданию усадьбы Ваганова был разработан, но не реализован.

"То ли денег у собственника не хватило, то ли затягивал с работами, неизвестно. Причин у этого печального события много, и дело не только в том, что не был реализован ПАМ. Причины разные, в том числе, отчасти, в строительстве бизнес-центра в непосредственной близости несколько лет назад, зоны охраны, какие изволите, и т.д.", - отметили общественники.

Как сообщало Накануне.RU, прошлой зимой в Екатеринбурге снесли исторический особняк на улице Декабристов, 42. Речь идет о доме профессора Серебровского, построенного по проекту основателя уральской архитектурной школы Константина Бабыкина. Дом снесли ради строительства новой ледовой арены.