21 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
обрушение Усадьбы купца Ваганова (2021) | Фото: vk.com/hronotop_ural

Общественники назвали причины обрушения усадьбы Ваганова в центре Екатеринбурга

В общественной организации по защите культурного наследия "Уральский хронотоп" назвали причины обрушения усадьбы купца Ваганова.

Напомним, часть старинной усадьбы в центре Екатеринбурга обрушилась в минувшее воскресенье. Дом является объектом культурного наследия. Его построили еще в 1911 году, но в последние годы фасад кирпичной части здания подпирали балками.

Как сообщили Накануне.RU в "Уральском хронотопе", проект противоаварийных мероприятий по зданию усадьбы Ваганова был разработан, но не реализован.

обрушение Усадьбы купца Ваганова(2021)|Фото: vk.com/hronotop_ural

"То ли денег у собственника не хватило, то ли затягивал с работами, неизвестно. Причин у этого печального события много, и дело не только в том, что не был реализован ПАМ. Причины разные, в том числе, отчасти, в строительстве бизнес-центра в непосредственной близости несколько лет назад, зоны охраны, какие изволите, и т.д.", - отметили общественники.

обрушение Усадьбы купца Ваганова(2021)|Фото: vk.com/hronotop_ural

Как сообщало Накануне.RU, прошлой зимой в Екатеринбурге снесли исторический особняк на улице Декабристов, 42. Речь идет о доме профессора Серебровского, построенного по проекту основателя уральской архитектурной школы Константина Бабыкина. Дом снесли ради строительства новой ледовой арены.

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Теги: усадьба, обрушение, причины



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Ранее 19.09.2021 13:30 Мск В центре Екатеринбурга обрушилась часть старинной усадьбы


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