Россия не оставит без внимания заявление Турции о выборах в Крыму, - Захарова

Москва обратила внимание на заявление Турции о непризнании выборов в Крыму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью России. "Подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

Ранее министерство иностранных дел Турции сообщило, что результаты выборов в Госдуму РФ применительно к Крыму "не имеют юридической силы для Турции".

В апреле турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает "за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров".

Также Эрдоган отметил, что Турция не признает принадлежность Крыма России: "Мы так же решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции".