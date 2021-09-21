21 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
техника, ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области администрацию города обязали отремонтировать дороги

Администрацию Усть-Катава через суд обязали отремонтировать автомобильные дороги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

На территории городского округа не принимаются меры по обустройству дорожного покрытия проезжей части в соответствии с требованиями ГОСТ на участках от перекрестка улицы Автодорожная и проспекта Кириллычева до района поворота с улицы Автодорожная на АЗС "Союз", а также от поворота с улицы Автодорожная на АЗС "Союз" до пересечения с федеральной трассой М-5.

Суд обязал мэрию и миндортранс отремонтировать дороги, но ответчик подал апелляционную жалобу. Челябинский областной суд оставил решение без изменения.

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Теги: ремонт дорог, суд, администрация Усть-Катава,



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