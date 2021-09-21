Вассерман предложил сократить общее образование в школе до восьми лет

Только что победивший на выборах в Госдуму самовыдвиженец Анатолий Вассерман собирается продвигать в парламенте идею о сокращении полного общего образования, которое сейчас составляет 11 лет. Эрудит считает, что 11 лет обучения – "слишком долго", да и вообще сама система школьного образования нуждается в реформировании.

"С образованием и здравоохранением придется разбираться очень серьезно. Именно они более всего пострадали от деятельности тоталитарной секты либералов. Начну с изменения прописанной в законе об образовании цели этого образования. Я считаю целью образования формирование целостной картины мира. Когда мы ругаем ЕГЭ, мы на самом деле ругаем систему образования, чьи результаты сейчас проверяются с помощью ЕГЭ. То есть, начать надо именно с изменения цели, а дальше разбираться с тем, какие средства нужны для её достижения, цитирует Вассермана издание "Подъем". - 11 лет обучения – это слишком долго. Если учиться по методикам, рассчитанным на формирование целостной картины мира, тот объем знаний, который сейчас дают за 11 лет, можно усвоить лет за восемь".