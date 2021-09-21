21 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
подозреваемые в вымогательстве (2021) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Екатеринбурге ищут пострадавших от вымогателей с сайтов знакомств

В Екатеринбурге установлены еще трое предполагаемых членов банды вымогателей, которые находили жертв на сайтах знакомств.

Напомним, в группу, действовавшую в уральской столице с 2016 года, входили несколько человек.

"Используя несколько сайтов знакомств, они через вовлеченных в преступную деятельность несовершеннолетних знакомились с мужчинами. Затем приглашали их в квартиру дома по улице Прибалтийская, где избивали потерпевших и путем шантажа и угроз вымогали у них деньги", - рассказывали в Следственном комитете.

Впоследствии троих подозреваемых удалось задержать.

Подозреваемые в вымогательстве денег у граждан в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сейчас установлены еще трое фигурантов.

"Всем пострадавшим от возможных преступных действий указанных подозреваемых (представленных на фотографиях) необходимо обратиться в дежурную часть ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 297-55-55. Либо в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области по телефону: 8 (343) 297-72-25. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ведомстве.

подозреваемые в вымогательстве(2021)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Как ранее сообщал пресс-секретарь областного Главка МВД Валерий Горелых, подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области.

"В настоящее время сыщики осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела и устанавливают иных возможных сообщников фигурантов", - рассказал полковник Горелых.

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Теги: вымогатели, банда, задержание, полиция, СКР, Екатеринбург



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Ранее 04.08.2021 13:55 Мск В Екатеринбурге задержаны вымогатели, искавшие жертв на сайтах знакомств


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