В Екатеринбурге ищут пострадавших от вымогателей с сайтов знакомств

В Екатеринбурге установлены еще трое предполагаемых членов банды вымогателей, которые находили жертв на сайтах знакомств.

Напомним, в группу, действовавшую в уральской столице с 2016 года, входили несколько человек.

"Используя несколько сайтов знакомств, они через вовлеченных в преступную деятельность несовершеннолетних знакомились с мужчинами. Затем приглашали их в квартиру дома по улице Прибалтийская, где избивали потерпевших и путем шантажа и угроз вымогали у них деньги", - рассказывали в Следственном комитете.

Впоследствии троих подозреваемых удалось задержать.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сейчас установлены еще трое фигурантов.

"Всем пострадавшим от возможных преступных действий указанных подозреваемых (представленных на фотографиях) необходимо обратиться в дежурную часть ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 297-55-55. Либо в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области по телефону: 8 (343) 297-72-25. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ведомстве.

Как ранее сообщал пресс-секретарь областного Главка МВД Валерий Горелых, подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области.

"В настоящее время сыщики осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела и устанавливают иных возможных сообщников фигурантов", - рассказал полковник Горелых.