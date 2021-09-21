21 Сентября 2021
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Политика За рубежом
судан, карта, хартум (2021) | Фото: inforg.ru

В Судане произошла неудачная попытка госпереворота

Военные в Судане заявили о предотвращении попытки переворота, сообщил, телеканал Al Arabiya.

По данным источников СМИ, несколько офицеров взяли под свой контроль бронетанковый корпус суданской армии во главе с генерал-майором Абд аль-Баки Бакрави.

Путч оказался неудачным, в настоящее время армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем. Также сообщается, что на улицах Хартума появились танки. Офицеров, которые планировали свергнуть действующие власти, арестовали.

Попытке госпереворота предшествовали несколько дней беспорядков на востоке страны, сообщают "Известия".

Напомним, 5 сентября в Гвинее мятежные силы спецназа устроили перестрелку у президентской резиденции в столице Конакри и заявили об аресте президента. Силы спецназа заявили, что распускают парламент и отменяют конституцию.

В стране был установлен комендантский час, а также закрыты границы с другими государствами. Как передает Regnum, военные анонсировали "переходный период" в Гвинее после смены власти.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне государственного переворота осудил силовой захват власти. Он призвал немедленно освободить президента Гвинеи.

10 сентября из-за смены власти в стране Африканский союз приостановил членство республики в организации.

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Теги: судан, госпереворот, попытка госпереворота



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