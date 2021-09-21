21 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
беременная, живот (2016) | Фото: mnenie.dp.ua

На Среднем Урале создали спецштаб для помощи беременным с COVID-19

После кончины семи беременных и рожениц с диагностированным коронавирусом в Свердловской области, региональный минздрав принял решение о создании специального штаба для поддержки будущих мам, зараженных COVID-19. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Согласно документу, новое объединение будет проводить заседания не реже двух раз в месяц под руководством первого замминистра Сергея Туркова. В приказе более подробно расписаны действия медиков по отношению к таким пациентам и условия наблюдения за ними.

Напомним, что о летальных случаях среди беременных и рожениц на прошлой неделе рассказала замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова. Всего же на Среднем Урале коронавирус диагностирован у 2 тыс. беременных.

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Теги: беременные, роженицы, коронавирус, минздрав



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