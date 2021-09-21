В Челябинске игры "Трактора" смогут посещать до 3 тысяч зрителей при наличии QR-кода о вакцинации

В Челябинске приняли решение увеличить до 3 тысяч количество зрителей на домашних матчах ХК "Трактор".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора области, решение было принято на заседании оперативного штаба по согласованию с Роспотребнадзором РФ.

На игры смогут попасть только несовершеннолетние до 18 лет или жители, у которых есть QR-код, подтверждающий наличие прививки или факт перенесенного COVID-19 за последние полгода.

Продавать билеты будут болельщикам после подтверждения наличия у него действующего QR-кода. Также QR-код будут проверять при входе в ледовую арену. При его отсутствии болельщику будет отказано в посещении с возможностью возврата билета.