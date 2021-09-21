Избирком подвел предварительные итоги выборов депутатов в ЗакСО

Избирательная комиссия Свердловской области подвела предварительные итоги голосования на выборах депутатов в законодательное собрание региона по единому округу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе избиркома, обработаны все 100% бюллетеней.

На первом месте с 35,56% голосов партия "Единая Россия", далее идет КПРФ с 22,98% и закрывает тройку лидеров "Справедливая Россия - За правду" с 14,50% голосов.

На четвертом месте ЛДПР с 9,35%. Не сильно отстает и партия "Новые люди", набравшая 9,19% поддержки избирателей. Далее следует партия "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" - 2,75%, политическая партия "Зеленая инициатива" - 1,24% и всероссийская политическая партия "Партия Роста" - 0,69%.

Таким образом "Единая Россия" заполучила 10 мандатов по партийным спискам, однако этого не хватит, чтобы получить уставное большинство в заксобрании и иметь возможность изменять Устав региона. Для этого необходимо 34 депутата, однако по итогу в ЗакСО от единороссов будет заседать только 33 депутата.

В выборах приняли участие 47,82% избирателей. Число нижестоящих участковых комиссий 2 тыс. 524, каждая из которых отчиталась о проделанной работе.