21 Сентября 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
совещание, ПГНИУ, Фальков, Комаров, Махонин (2021) | Фото: permkrai.ru

Федеральные министры провели совещание после трагедии в пермском вузе

Прибывший в Пермь министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сегодня провел совещание совета ректоров пермских вузов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Перед началом совещания присутствующие почтили память погибших во время стрельбы в ПГНИУ.

Также Фальков вместе с губернатором края Дмитрием Махониным почтили память погибших и возложили цветы к стихийному мемориалу на территории университета.

"Тяжелейшая трагедия. Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования. Тем, кто выжил, скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой", – высказался министр Фальков.

ПГНИУ, Фальков, Комаров, Махонин(2021)|Фото: permkrai.ru

Напомним, в Прикамье в связи с трагическим происшествием в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в котором погибли и пострадали студенты и сотрудники вуза, прибыли глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Минобрнауки РФ Виталий Фальков, полпред ПФО Игорь Комаров и заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин.

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание с представителями силовых ведомств и правительства Пермского края. Совещание также началось с минуты молчания. Игорь Комаров отметил, что принятых мер на сегодняшний день недостаточно.

совещание, ПГНИУ, Фальков, Комаров, Махонин(2021)|Фото: permkrai.ru

"Обеспечение безопасности и должного уровня защищенности образовательных учреждений – одно из приоритетных направлений работы исполнительных органов власти. С учетом обстоятельств случившегося нам необходимо детально разобраться в каждой составляющей, начиная с профилактической работы с молодежью и мониторинга интернета и заканчивая обеспечением безопасности образовательных учреждений и соблюдением законодательства об обороте оружия. Требуется принять меры по недопущению повторения ситуации в дальнейшем", - заявил он.

Комаров добавил, что все алгоритмы и технические системы обеспечения безопасности должны работать бесперебойно, сотрудники охранных структур должны постоянно отрабатывать экстренные ситуации.

В Прикамье 21 сентября объявлен днем траура.

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Теги: Перед, началом, совещания, присутствующие, почтили, память, погибших, во, время, стрельбы, в, ПГНИУ



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