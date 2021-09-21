Проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в Воронежской области реализован на 100%

Объем финансирования воронежского областного проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", реализуемого в рамках нацпроекта "Производительность труда", составил в 2021 году 86 миллионов рублей и уже полностью освоен. Региональная программа работает с 2020 года и предполагает за четыре года нарастить производительность более чем на 20% в основных несырьевых отраслях экономики. Исполнение параметров проекта рассмотрели на еженедельном оперативном совещании при главе области Александре Гусеве, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Руководитель департамента экономического развития Данил Кустов, выступая с докладом о реализации областной программы, напомнил, что из общей суммы финансирования, 64 миллиона - транш федеральной казны, 22 миллиона - деньги из бюджета региона. Осваивая эти средства, эксперты Регионального центра компетенций вместе с сотрудниками конкретного предприятия изучают производственные процессы и высказывают предложения по их оптимизации в свете техник бережливого производства. Переобучение идет опережающими темпами - в текущем году по новым стандартам начали работать 459 человек, при плановом показателе в 360. Заключены договоры с 37 предприятиями, что почти на 20% выше плана.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что бережливое производство может повысить эффективность на 70%. "Уменьшаются либо временные, либо материальные затраты на ту или иную операцию. Это очень полезный проект, я думаю, все больше воронежских производств будут повышать производительность труда благодаря ему", - подчеркнул Гусев.

Подтверждая слова губернатора, Кустов привел в качестве примера реализацию программы "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" при оптимизации работ на заводе по производству гофрокартона "Архбум". Предприятие изначально имело максимальную автоматизацию, однако и тут удалось повысить производительность - поток производства гофрированного картона стал работать на 12% быстрее и выдавать на 114 квадратных метров на человека в час больше. При этом незавершенное производство сократилось на 66%.

Добавим, что это не единственная "сберегающая" программа в регионе. Например, реализующийся вместе с корпорацией Росатом проект "Эффективный регион" внедряет во все сферы жизни схемы бережливого управления. Бережливые проекты в рамках "Эффективного региона" выполняются в жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании, муниципальном управлении, промышленности, социальной защите, занятости населения, промышленности и пассажирских перевозках. При его выполнении удается значительно оптимизировать трудозатраты на отдельно взятых предприятиях. Так, удалось на 70% сократить время формирования личного дела учащегося в Семилукском политехническом колледже и в два раза сократить срок назначения услуги при обращении в управление соцзащиты Советского района Воронежа. Принципы бережливого руководства помогли сэкономить 13 миллионов рублей в бюджете РИА "Воронеж", в которое входят 32 районные газеты, областная газета "Воронежский курьер", два бесплатных СМИ - городской еженедельник "Семерочка" и журнал "Слова", а также новостной портал РИА "Воронеж". Применение технологий "Эффективного региона" помогло в три раза сократить время пребывания беременных женщин в поликлинике, время ожидания в регистратуре и в очереди к врачу снизилось с 65 до 15 минут. В перинатальном сопровождении 100% пациенток переведены на электронные медицинские карты. В сфере транспорта и пассажирских перевозок также внедряются сберегающие инициативы, например автобусы ПАТП №3 укомплектованы топливными датчиками, что позволяет сократить расход ГСМ за счет раннего выявления дефектов топливной системы.