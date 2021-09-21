В Екатеринбурге появится мемориал в память о расстрелянных пермских студентах

В Екатеринбурге будет организован мемориал в память о жертвах стрельбы в университете Перми.

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Как сообщили Накануне.RU в молодежном парламенте Свердловской области, мемориал для возложения цветов в память о трагически погибших студентах появится на Плотинке у исторического сквера. Сегодня днем молодежные депутаты, студенты и школьники возложат туда цветы, свечи и мягкие игрушки.

Также организаторы разместят памятные таблички со словами "Пермь! Екатеринбург скорбит вместе с тобой!", "20.09.2021", "Светлая память", "Пермский университет, скорбим с тобой" и другие.

В понедельник утром студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Восемь человек погибли, несколько пострадало.

Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.