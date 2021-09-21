СМИ сообщили о задержаниях в УМВД по Амурской области

Несколько сотрудников УМВД по Амурской области задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам источника, в здании УМВД области сегодня работали следователи и оперативные группы. Задержаны руководитель одного из подразделений и его подчиненные.

Ранее сразу несколько громких отставок произошло в системе МВД России. Некоторые из генералов лишились постов из-за того, что несколько лет назад поручились за недавнего начальника камчатской полиции Михаила Киселева, попавшего под уголовное преследование.

Напомним, Киселев был задержан 3 августа по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей. По данным следствия, в июле 2020 года он получил от предпринимателя взятку через посредников за сокрытие "факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу". Его приговорили к пяти годам заключения.