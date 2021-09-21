Сбербанк открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим при стрельбе в Перми

Сбербанк принес свои соболезнования близким и семьям погибшим накануне в Перми и организовал благотворительный счет для пожертвований им, а также пострадавшим в стрельбе в ПГНИУ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, инициатором образования фонда стало Государственное автономное учреждение "Пермский краевой фонд социальной поддержки населения", которое и является получателем средств. На благотворительный счет в Сбербанке правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим и семьям погибших.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение Сбербанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. При переводе комиссия взыматься не будет. Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете. Наименование организации: Государственное автономное учреждение "Пермский краевой фонд социальной поддержки населения".

Напомним, вчера утром студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Восемь человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Подозреваемого "взяли", во время задержания он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства, расследованием занимается Главное следственное управление ведомства.

Самой юной жертве – Ксении Самченко – было 18 лет. Самой старшей – Маргарите Энгауз – 66 лет. Семь из 19 пострадавших (все живы) сегодня утром по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко будут перевезены в федеральные клиники спецбортом МЧС. Остальные пострадавшие продолжат лечение в пермских клиниках.