21 Сентября 2021
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Экономика Свердловская область
карта, бесконтактная оплата (2019) | Фото:Накануне.RU

Свердловчане стали намного чаще использовать для оплаты банковские карты

В Свердловской области заметно выросло число денежных операций с использованием банковских карт.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Банка России, за полгода число таких операций в регионе приблизилось к миллиарду, а их сумма составила 1,7 трлн рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года это почти на треть больше как по количеству, так и по сумме. При этом в структуре карточных операций преобладают безналичные платежи: их доля в общем числе достигла 96%.

Также особо популярными у свердловчан остаются денежные переводы – за полгода их объем составил 56% от общей суммы безналичных операций, это на 40% больше, чем в прошлом году. Выросло и число оплат с использованием интернета и мобильных устройств – на 35% и 20% соответственно.

Количество банковских карт, находящихся у жителей Среднего Урала, увеличилось на 11%. По итогам первого полугодия 2021 года кредитные организации выдали свердловчанам почти 10 млн карт. Треть всех выданных с января по июнь 2021 года составили карты платежной системы "Мир".

Напомним, недавно аналитики подсчитали число долларовых миллионеров в российских регионах. В их числе оказалась и Свердловская область.

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Теги: карты, банк, оплата



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