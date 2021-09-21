Дерипаска надеется, что новая Госдума обуздает "верх мракобесия" в ЦБ

21 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Олег Дерипаска на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Дерипаска надеется, что новая Госдума обуздает "верх мракобесия" в ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска в очередной раз прошелся по ЦБ. На этот раз он уличил регулятора в желании изобразить бурную деятельность на благо страны перед новой Госдумой.

Речь о заявлении ЦБ о готовности пересмотреть подходы к регулированию, чтобы стимулировать энергопереход.

"Какая радость была бы у всех – и компаний, и граждан, услышавших такое. Но все знают, что это PR, и в реальности таких программ у ЦБ нет. А в следующем году он нам еще ставку обещает поднять на 1,5%. Читайте предложенную им денежно-кредитную политику. Верх мракобесия", - написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Дерипаска обвиняет ЦБ в неспособности создать долговой и фондовый рынки: "Наш рынок долга, благодаря усилиям ЦБ, только скукожился до 20 трлн рублей – а должен был бы быть сейчас под 100% ВВП, т.е. порядка 115 трлн рублей".

"И сейчас не нужно было бы ЦБ врать про заботу о модернизации страны. Просто завертелись они из-за страха, что новая Дума может наконец-то изменить закон о ЦБ и заставить его заниматься проблемами снижения стоимости проектного финансирования для обеспечения темпов роста экономики на уровне 7,5% годовых в соответствии с новым общественным договором, принятым с новой Конституцией РФ как основное условие увеличения располагаемых доходов 60% населения к 2030 г. до европейского уровня, - заключает Дерипаска. - Ждем, что новые депутаты не позволят водить себя за нос лоббистам от ЦБ".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: олег дерипаска, цб, госдума, долговой рынок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети