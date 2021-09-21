Дерипаска надеется, что новая Госдума обуздает "верх мракобесия" в ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска в очередной раз прошелся по ЦБ. На этот раз он уличил регулятора в желании изобразить бурную деятельность на благо страны перед новой Госдумой.

Речь о заявлении ЦБ о готовности пересмотреть подходы к регулированию, чтобы стимулировать энергопереход.

"Какая радость была бы у всех – и компаний, и граждан, услышавших такое. Но все знают, что это PR, и в реальности таких программ у ЦБ нет. А в следующем году он нам еще ставку обещает поднять на 1,5%. Читайте предложенную им денежно-кредитную политику. Верх мракобесия", - написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Дерипаска обвиняет ЦБ в неспособности создать долговой и фондовый рынки: "Наш рынок долга, благодаря усилиям ЦБ, только скукожился до 20 трлн рублей – а должен был бы быть сейчас под 100% ВВП, т.е. порядка 115 трлн рублей".

"И сейчас не нужно было бы ЦБ врать про заботу о модернизации страны. Просто завертелись они из-за страха, что новая Дума может наконец-то изменить закон о ЦБ и заставить его заниматься проблемами снижения стоимости проектного финансирования для обеспечения темпов роста экономики на уровне 7,5% годовых в соответствии с новым общественным договором, принятым с новой Конституцией РФ как основное условие увеличения располагаемых доходов 60% населения к 2030 г. до европейского уровня, - заключает Дерипаска. - Ждем, что новые депутаты не позволят водить себя за нос лоббистам от ЦБ".