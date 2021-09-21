Оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" назначили на 30 сентября

Оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове начнется 30 сентября.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города, подсудимыми выступают восемь человек — руководители и сотрудники ТЦ, а также двое пожарных.

Из-за участия в деле большого количества людей заседание пройдет в здании Ленинского районного суда Кемерова.

Всего по пожару в "Зимней вишне" суды рассматривают четыре уголовных дела, по которым в статусе обвиняемых проходят 15 человек.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.

16 мая 2019 года в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ. Руководство торгового центра "Зимняя вишня" частично признало вину по делу о пожаре.

В июне обвиняемые в халатности руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" Андрей Бурсин и глава звена газодымозащитной службы Сергей Генин отказались выступить в суде с последним словом, сообщает Regnum.