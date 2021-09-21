Прикамские "единороссы" заявили о готовности сотрудничать с "Новыми людьми"

"Единороссы" заявили о готовности сотрудничать с партией "Новые люди". Такое заявление на встрече с журналистами сделал секретарь реготделения партии власти Вячеслав Григорьев, сообщает "Ъ".

"По предварительным данным, партия "Новые Люди" будет представлена как в законодательном собрании, так и в городской думе. Готовы работать вместе", - приводит издание его слова.

Партия "Новые люди" может получить три мандата - два в заксобрании, один в пермской гордуме. В одномандатных округах кандидаты от партии побед не одержали.