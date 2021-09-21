Число смертей от COVID в США превысило количество жертв "испанки"

В США от COVID-19 погибло уже почти 676 тысяч человек, что превысило число жертв в результате эпидемии "испанки" (так называемого испанского гриппа) в 1918—1919 годах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество жителей США, умерших от коронавируса, достигло 675 975. Число случаев заражения превысило 42,2 млн.

По официальным данным министерства здравоохранения США, "испанкой" переболело порядка 29,4 млн человек. Число умерших от нее не превысило 675 тысяч.

"Испанка" до последнего времени считалась самой смертоносной эпидемией в истории страны, отмечает Regnum.

Ранее сообщалось, что в США число госпитализаций с ковидом в августе выросло в два раза – в конце месяца оно превысило 100 тысяч.

Суточный прирост новых случаев в США вырос в 10 раз с июня и в несколько раз превышает прошлогодний уровень. В этом винят штамм "дельта" и невакцинированных граждан.

В сентябре президент США Джо Байден ввел новые правила вакцинации для федеральных чиновников и работников крупных компаний, а также для медицинского персонала. Речь идет о введении обязательной вакцинации, которая может охватить около 100 млн американцев – почти двух третей всех работающих граждан страны.