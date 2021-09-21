Число смертей от COVID в США превысило количество жертв "испанки"

21 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Число смертей от COVID в США превысило количество жертв "испанки"

В США от COVID-19 погибло уже почти 676 тысяч человек, что превысило число жертв в результате эпидемии "испанки" (так называемого испанского гриппа) в 1918—1919 годах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество жителей США, умерших от коронавируса, достигло 675 975. Число случаев заражения превысило 42,2 млн.

По официальным данным министерства здравоохранения США, "испанкой" переболело порядка 29,4 млн человек. Число умерших от нее не превысило 675 тысяч.

"Испанка" до последнего времени считалась самой смертоносной эпидемией в истории страны, отмечает Regnum.

Ранее сообщалось, что в США число госпитализаций с ковидом в августе выросло в два раза – в конце месяца оно превысило 100 тысяч.

Суточный прирост новых случаев в США вырос в 10 раз с июня и в несколько раз превышает прошлогодний уровень. В этом винят штамм "дельта" и невакцинированных граждан.

В сентябре президент США Джо Байден ввел новые правила вакцинации для федеральных чиновников и работников крупных компаний, а также для медицинского персонала. Речь идет о введении обязательной вакцинации, которая может охватить около 100 млн американцев – почти двух третей всех работающих граждан страны.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: сша, коронавирус, испанка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети